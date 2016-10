Sky Atlantic HD 12:00 bis 13:05 Serien Big Love Ungewöhnliche Paarungen USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Barb (Jeanne Tripplehorn) und ihre Tochter Sarah (Amanda Seyfried) in Reservatsangelegenheiten verstrickt werden, versucht Bill (Bill Paxton) alles, die Unterstützung des Kongressabgeordneten Paley für die Senatswahl in Utah zu bekommen. Dabei stößt er die einflussreiche Lobbyistin Marilyn Densham (Sissy Spacek) vor den Kopf. - Preisgekrönte, humorvolle Serie, die Einblick in den Familienalltag eines mormonischen Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Zeljko Ivanek (JJ) Amanda Seyfried (Sarah Henrickson) Shawn Doyle (Joey Henrickson) Originaltitel: Big Love Regie: Adam Davidson Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer, Roberto Aguirre-Sacasa Kamera: Anette Haellmigk Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12