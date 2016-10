Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie Oz - Hölle hinter Gittern Ursache und Wirkung USA 2000 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Emerald City, der ungewöhnliche Resozialisierungstrakt des Hochsicherheitsgefängnisses Oz, öffnet nach 24 Stunden Komplettverriegelung wieder seine Stahltüren. Die Gefängnisleitung bemüht sich, die Feindseligkeiten zwischen den Häftlingen künftig besser in den Griff zu bekommen. Erzielt ihr Kampf gegen Gewalt hinter Gittern Fortschritte oder sind ihre Bemühungen vergebens? - Nichts für zarte Gemüter: Knallharte Knastserie aus dem Hause HBO von Emmy-Preisträger Tom Fontana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Acevedo (Miguel Alvarez) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Simon Adebisi) Ernie Hudson (Warden Leo Glynn) Terry Kinney (Tim McManus) Harold Perrineau (Augustus Hill) Eamonn Walker (Kareem Said) Lee Tergesen (Tobias Beecher) Originaltitel: Oz Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Tom Fontana Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 317 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 77 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 77 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 77 Min.