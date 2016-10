Kabel1 Doku 16:25 bis 17:10 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Lyon USA 2014 2016-10-13 04:45 16:9 HDTV Merken Heute reist Anthoy in Begleitung des weltberühmten Kochs Daniel Boulud in dessen Heimatstadt Lyon. Gemeinsam besuchen sie die Hallen eines renommierten Lieferanten für Fleisch und Geräuchertes. Nachdem er selbst bei der Produktion Hand anlegt, lässt er sich danach französischen Champagner und ein paar geräucherte Leckereien schmecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Bourdain (Himself - Host) Paul Bocuse (Himself) Daniel Boulud (Himself) Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown Regie: Toby Oppenheimer