Kabel1 Doku 14:40 bis 15:30 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Eine Kapelle in Pembrokeshire GB 2010 16:9 HDTV Gareth kann sich nicht vorstellen, in einem langweiligen Reihenhäuschen zu leben. Er wagt den riskanten Schritt und kauft eine walisische Kapelle aus dem viktorianischen Zeitalter, um sie mit eigenen Mitteln zu restaurieren. Das Gebäude steht inmitten eines Friedhofs. Architekt George Clarke steht dem Mann und seiner Familie mit Ratschlägen zur Seite - und die können die Unerfahrenen gut gebrauchen. Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man