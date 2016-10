ProSieben 04:50 bis 05:10 Comedyserie Malcolm mittendrin Das Geisterhaus USA 2005 2016-10-13 03:10 Merken Was für ein Pech! Es ist Halloween und Malcolm darf aufgrund einer Erkrankung das Haus nicht verlassen. Reese und Dewey lassen sich davon den Spaß nicht verderben und machen sich auf den Weg durch die Nachbarschaft. Doch auch zu Hause wird es nicht langweilig, denn Hal meint, den Geist eines Mörders im Haus gesehen zu haben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Rose Abdoo (Margie) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: David D'Ovidio Drehbuch: Andy Bobrow Kamera: Michael Weaver Musik: Charles Sydnor Altersempfehlung: ab 12

