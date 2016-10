ProSieben 02:50 bis 03:10 Comedyserie The Middle Die Antwort USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sue ist überrascht von Darrins Heiratsantrag. Was soll sie jetzt tun? Sie möchte mit ihm über ihre widerstreitenden Gefühle sprechen, doch Darrin hat kein Verständnis für sie und beendet die Beziehung zu ihr. Axl möchte währenddessen seinen Bruder von seinen Ticks befreien. Ob das gelingt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) John Gammon (Darrin) Ginny McMath (Peg) Originaltitel: The Middle Regie: Phil Traill Drehbuch: Tim Hobert Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman

