ProSieben 22:10 bis 23:05 Serien Containment - Eine Stadt hofft auf Rettung Hunger USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Lommers beauftragt Lex, einen riskanten Nahrungstransport zu übernehmen, da die Vorräte in der Quarantäne zuneige gehen. Währenddessen wird Jake klar, dass ein Bandenkrieg kurz bevorsteht. Katie ist derweil immer noch auf der Suche nach der Wahrheit, die ihr und den anderen von Anfang an verschwiegen wurde. Schauspieler: David Gyasi (Alex "Lex" Carnahan) Christina Marie Moses (Jana) Chris Wood (Jake) Kristen Gutoskie (Katie Frank) Claudia Black (Sabine Lommers) George Young (Dr. Victor Cannerts) Hanna Mangan Lawrence (Teresa) Originaltitel: Containment Regie: Janice Cooke Drehbuch: Jeff Stetson Kamera: William Wages Altersempfehlung: ab 12