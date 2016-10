ProSieben 14:25 bis 14:50 Comedyserie Two and a Half Men Ponies und Einhörner USA 2009 2016-10-12 23:55 16:9 HDTV Merken Alan ist sich absolut sicher, dass das Baby, das Judith erwartet, von ihm ist. Und auch Herb, Judiths neuer Mann, der natürlich nichts von dem Seitensprung weiß, glaubt, dass er der Vater ist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Igbal Theba (Don) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Lee Aronsohn, Don Foster, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6