ProSieben 10:35 bis 11:00 Comedyserie The Middle Der sechste Valentinstag USA 2015 2016-10-12 02:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Darrin möchte Sue am Valentinstag mit einer Schnitzeljagd überraschen. Am Ende der Tour durch die Stadt wartet in Darrins neuem Haus das eigentliche Geschenk auf Sue. Was wird sie dazu sagen? In der Zwischenzeit rechnet Axl mit dem Schlimmsten, denn Devin möchte kein Valentinstagsgeschenk bekommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) John Gammon (Darrin) Jen Ray (Nancy Donahue) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Rich Dahm Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman