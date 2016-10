ProSieben 06:30 bis 06:50 Comedyserie How I Met Your Mother Heimvorteil USA 2010 16:9 HDTV Merken Ted nimmt seine Freunde mit zur zweiten Hochzeit seiner Mutter Virginia. Doch ihr neuer Mann und dessen Hippie-Freunde gehen ihm auf die Nerven In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Cristine Rose (Virginia Mosby) Harry Groener (Clint) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chris Harris Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12

