Sky Krimi 04:45 bis 05:40 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 45 Mord im Paradies D 2005 Stereo Merken Tatjana Rollmann wird im Hotel "Paradies" tot aufgefunden. Ihr Chef, Ferdinand Buxner, gerät ins Visier der Ermittler, da die beiden ein Verhältnis miteinander hatten. Hat vielleicht seine eifersüchtige Ehefrau die Nebenbuhlerin ermordet? Als die Tatwaffe auftaucht, gerät Buxner selbst in Verdacht. Doch der Hotelier präsentiert den Cops einen an ihn gerichteten Drohbrief. Ist Buxner vielleicht das nächste Opfer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Markus Böker (Ulrich Satori) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Christoph Klünker Drehbuch: Manfred Birkl Kamera: Meinolf Schmitz Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12

