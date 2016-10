Sky Krimi 00:20 bis 01:15 Krimiserie Die Kumpel High Noon in Herne D 2001 Stereo Merken Auf den Laden der türkischen Brüder Ögün wird ein Anschlag verübt. Hinter dem Attentat steckt der Albaner Zogu, dessen krimineller Verein Schutzgelder eintreibt. Die SOKO kann dem Drahtzieher selbst nichts nachweisen, denn seine Schläger erledigen die Drecksarbeit. Manni schleicht sich undercover in Zogus Organisation ein und erhält so Einblicke in dessen Verbrecherimperium. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Stieren (Timo) Axel Häfner (Manni) Özgür Özata (Ismail) Seyfi Ölmez (Kemal) Rolf Zacher (Zogu) Katharina Abt (Rica Severin) Bernd Stegemann (Guido Köster) Originaltitel: Die Kumpel Regie: Christoph Eichhorn Drehbuch: Peter Gallert, Inken Witt Kamera: Marco Ugglano Musik: Curt Cress, Jörg Jesse