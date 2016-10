Sky Krimi 22:45 bis 00:20 Krimi Die Rosenheim-Cops Leiche on the rocks D 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein eiskalter Fall für die Bayern-Cops: In einer Schneebar wird die Leiche des Biathleten Bruno Kiesel gefunden. Bei den Ermittlungen fällt rasch auf, dass Kiesel auf großem Fuß lebte. Bald finden die Hauptkommissare Korbinian Hofer und Ulrich Satori heraus, dass Kiesel zu seinem Geld durch Erpressung gekommen war. Während die Ermittler den örtlichen Sportverein unter die Lupe nehmen, geschieht ein zweiter Mord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Markus Böker (Ulrich Satori) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Elisabeth Lanz (Ursula Schumann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Thomas Meyer Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12