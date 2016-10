Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 282 Manga-Mädchen D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Sie liebten es, sich zu verkleiden wie die Mädchen in einem japanischen Comic. Während in Leipzig die Cosplay-Messe stattfindet, ein Treffen der japanischen Comic-Szene, findet die Polizei zwei Freundinnen tot in einem Wald auf. Alles sieht wie ein inszenierter Mord aus. Oder war es Selbstmord? Von einem dritten Mädchen, ihrer Freundin Fanya, fehlt jede Spur. Die SOKO setzt alles daran, sie zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Daniel Steiner (Lorenz Rettig) Nilam Farooq (Olivia Fareedi) Anna Stieblich (Prof. Rossi) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Richard Kropf, Hanno Hackfort und Bob Konrad Kamera: Henning Jessel Musik: Philipp E. Kümpel