Sky Krimi 14:15 bis 15:05 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 43 Wasserleichen unter sich D 2005 Stereo Merken Werner Barner wird erschossen aufgefunden. Seine verhasste Ehefrau fällt als Täterin aus, weil sie ein Alibi hat. Hofer und Satori kriegen heraus, dass Barner in eine Serie von Einbrüchen verstrickt war. Kurze Zeit später kommt Franz Pichl ums Leben, der offenbar auch in die Einbruchsserie verwickelt ist. Beide Opfer hatten mit dem Gauner Martin Stanjek Kontakt. Handelt es sich hier um einen Mord unter Komplizen? - Heute mit Anna Thalbach zu Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Markus Böker (Ulrich Satori) Karin Thaler (Marie Hofer) Marisa Burger (Miriam Stockl) Max Müller (Michael Mohr) Gerd Lohmeyer (Werner Balthasar) Thomas Stielner (Vincent Hofer) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Bettina Braun Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Michael Sigloch Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12