RBB 10:40 bis 12:10 Liebesfilm Lilly Schönauer - Liebe mit Hindernissen A, D 2010 2016-10-12 00:30 HDTV Als Laura bei ihrem Freund Alexander einen funkelnden Ring findet, steht für sie fest: es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er ihr einen Antrag macht. Als die beiden am Wochenende Alexanders Eltern in der Steiermark besuchen, wendet sich das Blatt. Laura merkt, dass sie wenig geduldet, als vielmehr gering geschätzt wird. Sie fühlt sich wie das fünfte Rad am Wagen. Als dann auch noch Alexanders attraktive Ex auftaucht, ist die Enttäuschung groß. Hat sie sich zu früh gefreut? Schauspieler: Julia Stinshoff (Laura Brunner) Oliver Boysen (Alexander Steinbrück) Gudrun Landgrebe (Elvira Steinbrück) Peter Prager (Klaus Steinbrück) Andrea Eckert (Maria Brunner) Eva Klemt (Susanne Herzog) Stefano Bernardin (Anton Maierhofer) Originaltitel: Lilly Schönauer: Liebe mit Hindernissen Regie: Martin Gies Drehbuch: Susanne Leiper, Julia Neumann, Sabrina Rössel Kamera: Gero Lasnig Musik: Otto M. Schwarz Altersempfehlung: ab 6