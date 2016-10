MGM 23:25 bis 00:15 Serien Die Glorreichen Sieben Der einzige Zeuge USA 1997 Stereo Merken Ein Verbrecher, der kurz vor der Hinrichtung steht, eröffnet plötzlich, er wisse etwas über die Ermordung von Chris Frau und Sohn, die drei Jahre zurückliegt. Richter Travis stellt dem Mann Begnadigung in Aussicht, falls er konkrete Fakten und Namen nennt. Chris ist gezwungen, sich erneut der schrecklichen Vergangenheit zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J. D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Steve Hattman Altersempfehlung: ab 12