MGM 20:15 bis 21:50 Western Heiße Grenze USA 1959 16:9 HDTV Cowboy Martin Brady (Robert Mitchum) ist nach Mexiko geflohen, weil er den Mörder seines Vaters getötet hat. Dort lernt er Gouverneur Cipriani Castro kennen. In Castros Auftrag geht Brady wieder über die Grenze nach Amerika, um dort Waffen zu besorgen. Als er sich ein Bein bricht, werden die Waffen geraubt. - Toll fotografierter Edelwestern mit viel Abenteuerromantik. Bildergalerie Schauspieler: Robert Mitchum (Martin Brady) Julie London (Ellen Colton) Gary Merrill (Major Colton) Pedro Armendáriz (Don Cipriano Castro) Jack Oakie (Travis Hight) Albert Dekker (Captain Rucker) Charles McGraw (Dr. Herbert J. Stovall) Originaltitel: The Wonderful Country Regie: Robert Parrish Drehbuch: Robert Ardrey Kamera: Floyd Crosby, Alex Phillips Musik: Alex North Altersempfehlung: ab 12