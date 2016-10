MGM 18:30 bis 19:20 Serien Die Glorreichen Sieben Auf Bewährung USA 1997 Stereo Merken Terry, eine überaus attraktive Verbrecherin, hat ihre Gefängnisstrafe abgebüßt und soll von den glorreichen Sieben auf ihrem Weg nach Four Corners eskortiert werden. In der Stadt angekommen, beginnt Buck sofort, mit der Schönen zu flirten, die hier ein neues, rechtschaffenes Leben beginnen will. Doch sie begegnet einem Komplizen aus alten Zeiten, der versucht, die begabte Tresor-Knackerin zu einem Bankraub überreden will. Als sie ablehnt, entführt er ihre kleine Tochter. - Teil 5 der TV-Serie, die auf dem gleichnamigen Westernklassiker von John Sturges basiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J.D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: T.J. Scott Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Rick Husky Altersempfehlung: ab 12