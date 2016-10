Sat.1 00:30 bis 01:20 Krimiserie Criminal Minds Waffenbrüder USA 2008 16:9 HDTV Merken Offenbar gibt es einen Serienmörder, der in Phoenix Jagd auf Polizisten macht. Es mussten schon mehrere Cops gewaltsam sterben. Der Täter nimmt sich immer irgendwelche Trophäen mit. Lieutenant Evans hat einen Mann in Verdacht, der sich "Playboy" nennt, und verhaftet ihn. Doch die BAU glaubt, dass der falsche Mann geschnappt wurde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Meta Golding (Jordan Todd) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Holly Harold Kamera: Greg St. Johns Musik: Mark Mancina, Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

