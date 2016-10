Sat.1 20:15 bis 23:35 Show The Taste D 2016 16:9 HDTV Merken Neue Folgen der Kochshow "The Taste". Das Konzept blieb gleich - trotz schwacher Quoten. Robert Trettl ("Die Karawane der Köche") ersetzt seinen Kumpel Tim Mälzer. Hobby- und Profiköche treten im offenen Wettbewerb gegeneinander an, um die Gunst der vier Coaches zu erlangen. Neben Trettl sind das Cornelia Poletto, Alexander Herrmann und Frank Rosin. Insgesamt 5 Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christine Henning Gäste: Gäste: Cornelia Poletto, Frank Rosin, Alexander Herrmann, Roland Trettl Originaltitel: The Taste