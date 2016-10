Sat.1 16:00 bis 17:00 Reportage Auf Streife - Berlin D 2016 2016-10-12 02:30 16:9 HDTV Merken Die Beamten werden zum Parkplatz am Jobcenter gerufen, wo ein Mann mit einem Messer herumschleicht. Die Beamten stoßen schließlich auf eine Frau in großer Gefahr. - Die Polizisten machen sich auf die Suche nach einem Jungen, der seit vier Tagen unentschuldigt dem Unterricht fernbleibt. Was die Beamten bei ihm zu Hause entdecken, erschüttert sie ... - Die Beamten werden wegen eines Einbruchs alarmiert. Die Melderin belastet einen Nachbarn, der bis vor kurzem im Knast saß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Berlin