Sat.1 10:00 bis 11:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Ein Mann läuft torkelnd und hustend auf einem Balkon herum. Aus den Fenstern in der obersten Etage steigt Rauch: Es brennt! Die Spezialisten müssen schnell handeln, denn der Mann droht abzustürzen. - Eine Frau wird mit Kopfverletzungen von ihrem Mann ins Krankenhaus gebracht. Doch sie hat Angst vor Ärzten, Spritzen und Nadeln und will sich nicht behandeln lassen. Als die Spezialisten eine entzündete Narbe entdecken, ist Eile geboten. Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten