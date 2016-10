RTL Passion 00:40 bis 01:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Fisch macht Druck D 2003 2016-10-13 06:25 Merken Fisch soll Stefanie, ihre neue Zellengenossin, wieder mit Heroin anfixen. Doch Stefanie, die den Knast als Chance nutzen will, ist nicht so leicht zu verführen. Also muss Fisch zu härteren Maßnahmen greifen. Sie beschließt, Stefanie gewaltsam einen Schuss zu setzen. Simone hofft, dass sie nach ihrer Aussage vor dem Staatsanwalt ihre gerechte Strafe erhält und Baumann dann endlich vergessen kann. Doch der Staatsanwalt erklärt Simone, zu deren fassungslosem Entsetzen, für geistig nicht zurechnungsfähig. Simone will daraufhin ihrem Leben ein Ende setzen. Uwe Grauel beginnt seinen Dienst auf Station B. Doch er kommt bei den Kollegen nicht gut an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Jana Becker (Andrea Burgschulte) Katharina Zapatka (Ariane May) Egon Hofmann (Peter Kittler) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Heidi Weigelt (Sybille Mohr) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Sven Miehe, Martina Müller, Susanne Wiegand, Uschi Hofmann Musik: Karim Sebastian Elias

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 234 Min. Dreamcatcher

Horrorfilm

kabel eins 22:20 bis 00:55

Seit 154 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 00:00 bis 02:00

Seit 54 Min. Infini

SciFi-Film

Tele 5 00:05 bis 02:05

Seit 49 Min.