RTL Passion 22:45 bis 23:10 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-10-12 04:20 Deniz verteidigt Jenny vor seinen Freunden und bekennt sich zu ihr. Vanessa, die indes ahnt, dass Jenny Diana durch die manipulierten Blutwerte ausgeschaltet hat, rät Jenny dazu, Deniz die Wahrheit zu sagen, bevor sie beim Abendessen mit Simone die Beziehung offiziell macht. Lena bringt es nicht übers Herz, die unterschriebenen Scheidungspapiere wegzuschicken. Als Patrick das für sie übernimmt, wird Lena bei einem Familiennachmittag mit Marian und Alexander erneut schmerzlich vor Augen geführt, was sie aufgibt. Diese widersprüchlichen Gefühle und die Angst, Marian zu verlieren, verfolgen sie bis in ihre Träume. Michelle wird von Vincent überrascht, der seine Geschäftsreise verschoben hat, um ihr vor der EM beizustehen. Michelle freut sich über die seelische und materielle Zuwendung ihres Vaters und taut ihm gegenüber zunehmend auf. Doch dann nimmt der Abend eine unerwartete Wendung... Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt