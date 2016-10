RTL Passion 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Once Upon A Time - Es war einmal ... Schwarzer Schwan USA 2015 2016-10-12 23:10 Merken Emma kämpft gegen ihre innere dunkle Seite und ist in der Welt von König Artus auf der Suche nach dem großen Zauberer Merlin. Dabei begegnet sie der Kriegerin Merida, die das gleiche Ziel verfolgt: Auch sie möchte durch Merlin von bösen Zaubern befreit werden. Emmas Freunde und Verwandte aus Storybrooke möchten sie vor der Dunkelheit retten und "betreten" ebenfalls Artus' Welt. Sie begegnen dem König und seinen Rittern, der sie nach Camelot bringen will - doch plötzlich sind sie wieder in Storybrooke. Erinnerungen an eine Zeit auf Camelot haben sie keine, doch Emma ist wieder unter ihnen - allerdings in neuer Gestalt: Ihre dunkle Seite scheint sie eingenommen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Captain Hook) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Ron Underwood Drehbuch: Edward Kitsis, Adam Horowitz, Bill Wolkoff Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12