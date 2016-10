RTL Passion 18:45 bis 19:30 Serien Providence Mutter und Kind USA 1999 2016-10-13 11:00 Merken Syd möchte sich zur Fachärztin weiterbilden und absolviert dafür eine Zusatzausbildung in einem Krankenhaus. Der Ausbilder ist ihr ehemaliger Professor Dr. Sullivan, den Syd noch aus ihrer Studienzeit gut kennt. Schon am ersten Tag bekommt Sydney einen merkwürdigen Fall zugeteilt: Die kleine Katy O'Malley wird mit undefinierbaren Schmerzen in das Hospital eingeliefert. Sydney kann keine genaue Diagnose stellen und entschließt sich, mit dem Fall zu Sullivan zu gehen. Überrascht stellt Sydney fest, dass Sullivan bereits mit dem Fall bestens vertraut ist. Sullivan geht davon aus, dass die Mutter von Katy, Gail, an dem "Münchhausen-Syndrom" leidet und ihre Tochter vergiften will. Sydney will sich dieser Diagnose jedoch nicht sofort anschließen. Sie beschließt, eigene Tests durchzuführen und redet noch einmal mit Gail, erfährt jedoch nichts Neues von ihr. Inzwischen hat Dr. Sullivan veranlasst, dass Gail von Katy getrennt wird, weil er fest an seiner Theorie mit dem Gift glaubt. Plötzlich taucht Lila, die Großmutter von Katy, im Krankenhaus auf und sucht das Gespräch mit Sydney. Die Unterhaltung mit Lila bringt Sydney auf eine neue Spur. Lila berichtet Sydney, dass ihr verstorbener Sohn wahrscheinlich gar nicht der leibliche Vater von Katy ist. Daraufhin sucht Sydney die verzweifelte Gail auf. Gail bricht fast zusammen, als Syd sie mit dieser Vermutung konfrontiert und gesteht schließlich, dass sie damals auf der Hochzeitsreise in Italien vergewaltigt worden ist. Das bringt Sydney weiter. Sie vermutet, dass Katy an "Mittelmeerfieber" leidet, einer Erkrankung, die sie von dem Mann, der ihre Mutter vergewaltigt hat, geerbt hat. Und tatsächlich scheinen die ersten Testresultate Sydneys Diagnose zu bestätigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Jim Hansen) Paula Cale (Joanie Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Leslie Silva (Dr. Helen Reynolds) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Dana Daurey (Heather) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius