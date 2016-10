RTL Passion 12:40 bis 13:05 Daily Soap Unter uns Classics D 2003 2016-10-13 06:00 Merken Nach seinem überaus erfolgreich verlaufenen Wiedereinstieg bei Wishes & More fällt es Till nun erheblich leichter, Conor abzugeben und Ute an Weiberfastnacht im Schiller zu unterstützen. Ein Job, auf den Rolf sich schon gefreut hatte. Als die Hunnen Till und Ute schließlich zum Dank für Tills Rettungsaktion zum Königspaar ehrenhalber krönen, fühlt Rolf sich endgültig als Außenseiter... Rebecca will sich nicht wieder von Jochen trennen. Ihre Hoffnung, in Rufus einen Verbündeten zu finden, erfüllt sich nicht, da der wie seine Frau glaubt, dass die Beziehung von Rebecca und Jochen für Lili untragbar sei. Jochen scheut eine weitere Auseinandersetzung mit Ariane und schlägt Rebecca vor, die Schillerallee zu verlassen, um mit ihm und Lili einen Neuanfang zu wagen... So peinlich es Romy ist, von Jan beim Erbrechen gesehen worden zu sein, so erleichtert ist sie auch darüber, sich endlich jemandem anvertrauen zu können. Ariane allerdings ist von der neuerlichen Annäherung ihrer Tochter an Jan alles andere als begeistert. Romy beschließt, sich dieses Mal dem Druck ihrer Mutter nicht zu beugen und gesteht Jan, dass sie ihn noch immer liebt und wieder mit ihm zusammen sein will... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics