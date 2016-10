Classica 04:10 bis 06:00 Oper Albinoni, Il Concilio dei Pianeti I 2012 Stereo 16:9 Merken Aus dem Palazzo della Ragione, Padua: "Il concilio dei pianeti" von Tomaso Albinoni (1671-1750). Musikalische Leitung: Claudio Scimone - Inszenierung: Stefano Poda. Mit Chiara Taigi (Eternità), Laura Brioli (Giove), José Luis Sola (Marte) und dem Barockensemble "I Solisti Veneti". In der Serenata teatrale "Der Rat der Planeten" singen allegorische Figuren wie Ewigkeit, Jupiter und Mars. Das Werk wurde in Padua anläßlich des 400. Jubiläums der Mond-Studien von Galileo Galilei erstmals in moderner Zeit gespielt. Aufführungsort ist der prachtvolle Ratssaal im Palazzo aus dem 15. Jahrhundert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chiara Taigi (Eternità) Laura Brioli (Giove) José Luis Sola (Marte) Originaltitel: Albinoni: Il Concilio dei Pianeti Musik: Tommaso Albinoni

