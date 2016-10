Classica 01:55 bis 03:15 Musik Brahms, Sonaten für Violine und Klavier D 2009 Stereo 16:9 Merken Anne-Sophie Mutter und Lambert Orkis spielen die drei Sonaten für Violine und Klavier von Johannes Brahms (1833-1897). Diese Aufnahme entstand im Bibliothekssaal Polling. "A masterly performance", lobte die New York Times und fuhr fort: "Brahms himself should take a bow, for the strength and beauty of these sonatas." Anne-Sophie Mutter zählt zu den besten Geigerinnen der Welt. Ihre Karriere begann, als Herbert von Karajan die damals Dreizehnjährige für Konzerte engagierte. Hier spielt sie mit ihrem langjährigen kammermusikalischen Partner, dem amerikanischen Pianisten Lambert Orkis. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Anne-Sophie Mutter (Violine), Lambert Orkis (Klavier) Originaltitel: Brahms, Sonaten für Violine und Klavier Musik: Johannes Brahms

