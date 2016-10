Classica 00:45 bis 01:55 Musik Jewgenij Kissin spielt Liszt D 2011 Stereo 16:9 Merken Franz Liszt (1811-1886): Nr. 9 "Ricordanza" aus Etudes d'exécution transcendante - Klaviersonate h-Moll - Nr. 7 "Funérailles" aus Harmonies poétiques et religieuses - Nr. 6 "Vallée d'Obermann" aus Années de pèlerinage I. Jewgenij Kissin, Klavier. Aufgenommen beim Verbier Festival. Kissin wurde international bekannt, als er im Alter von 12 Jahren beide Chopin-Klavierkonzerte im Großen Saal des Moskauer Konservatoriums vortrug. Besonders berühmt ist sein Spiel des romantischen Repertoires, vor allem Liszt, Chopin und Rachmaninow. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jewgenij Kissin Originaltitel: Verbier 2011 - Evgeny Kissin - An All-Liszt Recital Musik: Franz Liszt