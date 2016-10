Classica 22:25 bis 23:45 Musik Monteverdi in St. Denis F 2008 Stereo 16:9 Merken Aufzeichnung aus der Kathedrale von St. Denis mit Rolando Villazón, Topi Lehtipuu, Patrizia Ciofi und dem Ensemble "Le Concert d'Astrée" unter der Leitung von Emmanuelle Haïm. Intelligent, selbstbewußt und unaufhaltsam lebendig, so ist Emmanuelle Haïm zum Shooting Star der Alte-Musik-Szene avanciert. Rolando Villazón berichtete über die erste Zusammenarbeit mit ihr: "Nach anderthalb Minuten Gespräch mit ihr war mir klar: Ich würde sogar Heavy Metal für sie singen, wenn sie will." Der Funke war sofort übergesprungen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Rolando Villazón (Tenor), Topi Lehtipuu (Tenor), Patrizia Ciofi (Sopran) Originaltitel: Monteverdi in St. Denis Musik: Claudio Monteverdi