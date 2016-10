Sky Action 08:00 bis 09:45 Kriegsfilm Company of Heroes USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während des Zweiten Weltkriegs geraten ein paar US-Soldaten hinter die feindlichen Linien. Unter der Führung von Dean Ranson (Tim Sizemore) machen die Amerikaner einen erschreckenden Fund: Die Deutschen haben eine nukleare Waffe entwickelt. Unter Einsatz ihres Lebens versuchen die Soldaten, die Deutschen zu stoppen. Dabei stoßen sie auf einen deutschen Wissenschaftler (Jürgen Prochnow), der die Bombe entwickelt hat. - Actionreiche Verfilmung des bekannten Videospiels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Sizemore (Dean Ranson) Chad Michael Collins (Nate) Vinnie Jones (Brent Willoughby) Dimitri Diatchenko (Ivan Puzharski) Neal McDonough (Lt. Joe Conti) Jürgen Prochnow (Luca Gruenewald) Melia Kreiling (Kestrel) Originaltitel: Company of Heroes Regie: Don Michael Paul Drehbuch: David Reed Kamera: Martin Chichov Musik: Frederik Wiedmann Altersempfehlung: ab 16

