Sky Action 06:15 bis 08:00 Actionfilm Code Name: Geronimo USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Pakistan im April 2011: Die besten Navy Seals der USA werden auf eine brisante und streng geheime Mission vorbereitet. Erst kurz vor dem Einsatz erfahren sie, wer das Ziel ist: Osama Bin Laden, der meistgesuchte Terrorist der Welt. - Hochspannender Actionthriller über eine gefährliche Militär-Operation, die Geschichte schrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cam Gigandet (Stunner) Anson Mount (Cherry) Freddy Rodríguez (Trench) Alvin 'Xzibit' Joiner (Mule) William Fichtner (Guidry) Kathleen Robinson (Vivian) Eddie Kaye Thomas (Christian) Originaltitel: Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden Regie: John Stockwell Drehbuch: Kendall Lampkin Kamera: Peter Holland Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 12

