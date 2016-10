BR Fernsehen 04:40 bis 05:25 Magazin Kontrovers Tarifstreit: Retten ohne Pause / Verbrauchertäuschung: Edelparfums, die zum Himmel stinken / Die Story: 30 Jahre Grüne im Bayerischen Landtag / Selbstkritik: Nazis an der Spitze des Rechtstaats / Nachschlag: Was sonst noch geschah ... D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Tarifstreit: Retten ohne Pause Zu lange Arbeitszeiten, zu kurze Pausen - die gesetzlichen Ruhezeiten halten Bayerns Rettungsdienste nicht ein, kritisiert die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und sieht durch überanstrengte Retter auch Patienten in Gefahr. Das Bayerische Rote Kreuz hält dagegen, spricht von Falschinformationen wegen der laufenden Tarifverhandlungen. Was steckt hinter den Vorwürfen? Wie hoch ist der Druck auf Bayerns Rettungsdienste? Verbrauchertäuschung: Edelparfums, die zum Himmel stinken Dem Zoll in Bayern sind Mitglieder eines internationalen Fälscherrings ins Netz gegangen. 260.000 Flaschen mit gefälschtem Parfum wurde unter anderem sichergestellt. Die Justiz spricht von einem der größten Funde, die es jemals in Europa gegeben hat. Entsprechend hoch dürfte die Dunkelziffer der Markenplagiate sein. "Kontrovers" sind exklusive Einblicke in die Fälscherszene gelungen, die immer professioneller wird. Wie groß ist der Schaden durch die gefälschten Produkte? Wie kann man Fälschungen erkennen? Die Story: 30 Jahre Grüne im Bayerischen Landtag Am 12. Oktober 1986 schafften die Grünen den Einzug in den Bayerischen Landtag. Für die Grünen war das ein Triumph - für CSU und SPD ein Kulturschock, saßen da nun 15 Abgeordnete im Maximilianeum, die so ganz anders waren. In der Art ihres Auftretens, mit ihren Reden, mit ihren Zwischenrufen. 30 Jahre sind seitdem vergangen. Was haben die Grünen in diesen Jahren erreicht? Warum blieb ihnen in Bayern nur die Oppositionsrolle? Und: Was haben die Zeit und diese Erfahrungen mit der Partei gemacht? Die "Kontrovers"-Story ist ein Streifzug durch Vergangenheit und Gegenwart der Landtagsgrünen. Selbstkritik: Nazis an der Spitze des Rechtstaats Das Bundesjustizministerium hält sich selbst den Spiegel vor. Eine aktuelle Studie im Auftrag der Behörde deckt auf, dass fast 80 Prozent der Ministeriumsmitarbeiter bis in die 60er Jahre hinein ehemalige NSDAP-Mitglieder waren. "Kontrovers" fragt, welche Folgen das für die Verfolgung von NS-Verbrechen im Nachkriegs-Deutschland hatte. Nachschlag: Was sonst noch geschah ... Nicht nur die großen Geschichten sind es wert, erzählt zu werden. Manchmal sind es auch die am Rande. Über verirrte und verwirrte Politiker, erstaunliche Auftritte und Fehltritte. Der Nachschlag mit den Highlights der Woche! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kontrovers

