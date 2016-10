BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Diskussion Jetzt red i Bayern unter Hochspannung - Streit um die Stromtrassen D 2016 2016-10-12 03:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken "Jetzt red i" kommt dieses Mal aus Schwarzenbach an der Saale mit folgendem Thema: Bayern unter Hochspannung - Streit um die Stromtrassen Zwei sogenannte Stromautobahnen, die Energie aus dem Norden Deutschlands in den Süden transportieren, soll es in Bayern geben. Eine führt durch Unterfranken, die zweite von Hof durch Oberfranken und die Oberpfalz bis nach Landshut. Doch die Pläne, die Netzbetreiber Tennet jetzt präsentiert hat, sind so ungenau, dass viele Bürger gar nicht wissen, ob sie betroffen sind. Und dort, wo die Hochspannungsleitungen vergraben werden sollen, fürchten die Anwohner nicht nur um den Wert ihrer Grundstücke, sondern auch um ihre Gesundheit. Der Bund Naturschutz hält die Trassen für überflüssig. Stattdessen solle Bayern die dezentrale Energieversorgung ausbauen - eine Forderung, der sich die Freien Wähler und viele Bürgerinitiativen angeschlossen haben. Die Staatsregierung und die bayerische Wirtschaft sehen das aber anders. Um die Versorgungssicherheit zu garantieren und Arbeitsplätze zu sichern, seien die Trassen unverzichtbar. Uneinigkeit herrscht auch bei den Kosten. Während das Wirtschaftsministerium von 6,4 Milliarden ausgeht, spricht Tennet bereits von 15 Milliarden. Nur eins ist sicher: Die Erdkabel werden sehr viel teurer als die "Monstertrassen", und zahlen werden dafür am Ende die Stromkunden. Braucht es die Trassen überhaupt? Oder geht es auch mit einer dezentralen Versorgung? Welche Risiken bringen die Erdkabel für Mensch und Umwelt? Und wie teuer wird das alles? Darüber diskutieren die Bürger in Schwarzenbach an der Saale u.a. mit dem Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer und mit dem Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tilmann Schöberl, Franziska Storz Gäste: Gäste: Franz Josef Pschierer (Wirtschaftsstaatssekretär), Hubert Aiwanger (Chef der Freien Wähler) Originaltitel: Jetzt red i