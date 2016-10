Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Desaster im Weltraum Kein Zurück GB 2015 Stereo 16:9 Merken Die Gemini 9-Mission der NASA steht von Anfang an unter keinem guten Stern: Wenige Wochen vor dem geplanten Raketenstart kommen die Besatzungsmitglieder Elliott See und Charlie Bassett bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben. Als zweite Crew rücken die Astronauten Tom Stafford und Gene Cernan nach. Allerdings gibt es bei dem bemannten Weltraumflug im Juni 1966 Pannen am laufenden Band: Die Kopplungsstufe der Raumkapsel öffnet sich nicht vollständig, was ein geplantes Andockmanöver verhindert. Außerdem hat Cernan bei einem 45-minütigen Weltraumspaziergang mit massiven Problemen zu kämpfen! Der Helm seines Raumanzugs beschlägt und vernebelt ihm sprichwörtlich das Sichtfeld. Al In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Space Escapes Altersempfehlung: ab 12