Railroad Alaska Gegen die Zeit GB 2013

Jim James und seine Frau Nancy benötigen Heizgas und Treibstoff. Mit leeren Tanks kommen die Einsiedler in Alaska nicht weit. Doch auf die nächste Lieferung per Eisenbahn muss das Aussteigerehepaar wohl noch eine Weile warten, denn eine Lawine hat die Gleise beschädigt. Hugh Evans und seine Eisenbahnertruppe versuchen den Schaden zu reparieren, damit der Zug passieren kann. Doch das ist in der Wildnis leichter gesagt als getan.

Originaltitel: Railroad Alaska