Discovery Channel 14:20 bis 15:05 Reportage Der Alles-Esser - So schmeckt Amerika Charleston USA 2012 Stereo 16:9 Merken Schmucke Häuser und viele Sehenswürdigkeiten: Charleston in South Carolina ist eine vornehme Stadt. Doch Allesesser Andrew Zimmern lässt die Gourmet-Tempel der Metropole links liegen und genehmigt sich in den Südstaaten leckeres Soul Food - traditionelle Hausmannskost, zubereitet mit Lebensmitteln aus der Region. In "Martha Lou's Kitchen" beispielsweise werden Limabohnen serviert, gekocht mit Nackenknochen, Zwiebeln und Zucker. Und die knusprigen Schweineohren im "McGrady's" sind ebenfalls sehr zu empfehlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Zimmern (Himself - Host) Originaltitel: Bizarre Foods With Andrew Zimmern Regie: Tye Schulke Drehbuch: Dave Rodrick, Tye Schulke