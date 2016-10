Discovery Channel 10:00 bis 10:50 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Die Sturmflut-Barrieren von New Orleans USA 2010 Stereo 16:9 Merken Eine Stadt rüstet sich für den Ernstfall: Die Erinnerung an "Hurrikan Kathrina" , eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte der USA, ist in New Orleans überall gegenwärtig. Doch die Bewohner wollen einer Sturmflut kein zweites Mal wehrlos entgegensehen. Ein gigantisches Bau-Projekt im Wert von 14 Milliarden US-Dollar soll die Einwohner der Metropole beim nächsten verheerenden Sturm vor dem Schlimmsten bewahren. Zum Beispiel durch eine über drei Kilometer lange und 45 Meter hohe Mauer, die den riesigen Wassermassen im Ernstfall Paroli bieten kann. "Projekt Megabau" hat bei der Konstruktion dieser Great Wall of Louisiana hinter die Kulissen geschaut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering