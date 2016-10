Spiegel Geschichte 06:40 bis 08:10 Dokumentation Hindenburg D 2012 Stereo 16:9 Merken Am 30. Januar 1933 ernannte der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Hindenburg wirkte in einer entscheidenden Ära: Kriegsniederlage und Revolution führten das Kaiserreich in eine tiefe Krise, Inflation und Weltwirtschaftskrise stürzten die Weimarer Republik in heftige Turbulenzen. Die Welt war aus den Fugen, und Hindenburg bestimmte die Geschicke Deutschlands mit; in der Obersten Heeresleitung während des 1. Weltkrieges, beim Sturz Kaiser Wilhelm II. im November 1918 und im Januar 1933, als er als Reichspräsident Hitler zum Reichskanzler ernannte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hindenburg

