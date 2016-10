RTL Crime 04:10 bis 04:55 Actionserie Das A-Team Arbeitskampf USA 1983 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 8: In einer amerikanischen Kleinstadt leistet das A-Team Hilfe zur Selbsthilfe: Das Team unterstützt die Landarbeiter bei der Gründung einer Gewerkschaft, die die Arbeiter gegen Ausbeutungen durch die Farmer schützen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Hannibal) Dwight Schultz (Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Dirk Benedict (Faceman) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Alan Autry (Gary) Penny Peyser (Laura) Originaltitel: The A-Team Regie: Arnold Laven Drehbuch: Richard Christian Matheson, Thomas E. Szollosi Kamera: Bradley B. Six Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 273 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. SOKO Kitzbühel

Krimiserie

ZDF 04:20 bis 05:05

Seit 38 Min.