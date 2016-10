RTL Crime 02:35 bis 03:20 Krimiserie White Collar Upper West Side Story USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 12: Neal und Peter ermitteln an einer New Yorker Eliteschule. Dort soll Andy Woods, ein Mitglied des Stiftungsrates, Gelder veruntreut haben. Mr. Woods ist kein Unbekannter für das FBI: Schon lange suchen sie den Mann, da er offenbar im Auftrag des Juarez-Drogenkartells handelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Hilarie Burton (Sara Ellis) Sharif Atkins (Clinton Jones) Originaltitel: White Collar Regie: Russell Lee Fine Drehbuch: Alexandra McNally, Jim Campolongo Kamera: Niels Alpert Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 6

