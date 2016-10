RTL Crime 22:40 bis 23:30 Abenteuerserie Sindbad Das Haus der Spiele GB 2012 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 3: An Bord der Providence gehen die Vorräte zur Neige. Doch bis zum nächsten Hafen, an dem die Crew Trinkwasser und Speisen laden könnte, sind es mehrere Wochen zu segeln. In ihrer Not lässt sich die Mannschaft auf eine waghalsige Wette mit einem windigen Geschäftsmann ein. Eine Wette, die sie um ihr Schiff bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliot Knight (Sinbad) Marama Corlett (Rina) Elliot Cowan (Gunnar) Estella Daniels (Nala) Junix Inocian (Cook) Dimitri Leonidas (Anwar) Naveen Andrews (Lord Akbari) Originaltitel: Sindbad Regie: Brian Grant Drehbuch: Steve Thompson Kamera: Peter Sinclair Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 6