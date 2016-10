RTL Crime 16:25 bis 17:10 Krimiserie White Collar Freiheit nicht für alle USA 2012 16:9 Dolby Digital Merken 3. Staffel, Folge 11: Matthew Keller hat Peters Frau Elizabeth als Geisel genommen, um so an den Nazischatz zu kommen. Gemeinsam mit Mozzie hecken Neal und Peter einen Plan aus, wie sie den Entführer und Gauner Matthew austricksen können, um sowohl Elizabeth als auch den Schatz zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Hilarie Burton (Sara Ellis) Sharif Atkins (Clinton Jones) Originaltitel: White Collar Regie: John Kretchmer Drehbuch: Joe Henderson, Alexandra McNally Kamera: Russell Lee Fine Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12