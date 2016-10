RTL Crime 14:10 bis 14:55 Serien Odyssey Druckmittel USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 3: Aslam wird auf dem Weg nach Bamako niedergeschossen. Nun ist Odelle auf sich allein gestellt und versucht bei einem Verhör durch die Ansar Dine-Terrorgruppe der Gefangenschaft zu entfliehen. Für die richtigen Informationen will einer der Terroristen ihr helfen. Odelle verweist auf den Speicherstick, den Aslam bei sich hatte. Peter findet weitere Beweise gegen Societel - mehr als 30 Millionen Dollar sind an Terrorgruppen geflossen. Doch dann wird sein Wagen von Unbekannten gestoppt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Friel (Odelle Ballard) Peter Facinelli (Peter Decker) Jake Robinson (Harrison Walters) Jim True-Frost (Ron Ballard) Sadie Sink (Suzanne Ballard) Omar Ghazaoui (Aslam) Nate Mooney (Bob Offer) Originaltitel: American Odyssey Regie: Rod Lurie Drehbuch: Adam Armus, Nora Kay Foster Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16