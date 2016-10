Junior 16:45 bis 16:50 Kinderserie Plop Schlünzi spielt Echo B 1998 Stereo 16:9 Merken Schlünzi besucht Plop. Er hat sich etwas sehr lustiges ausgedacht. Er spricht alles nach, was Plop sagt. Das macht er auch mit Kwebbel und Lunsi. Die finden das aber gar nicht lustig. Da haben die drei eine Idee. Sie sagen einfach Sätze, die Schlünzi beleidigen. Als er die auch nachplappert, versteht er, warum die anderen ihn auslachen. Beleidigt verlässt er das Haus. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Plop the Gnome Regie: Bart Van Leemputten Musik: Sammy Bruggeman