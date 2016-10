Junior 14:25 bis 14:50 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 24 Die Schloßgespenster D 2006 Stereo Merken Die Blocksberg fahren zu Barbaras Cousine Cecilie nach Irland. Dort finden sie die Familie Thunderstorm in sehr getrübter Stimmung vor. Der geldgierige Mr. Whipsnake will sich ihr Schloss unter den Nagel reißen, wenn sie die letzte Rate der Hypothek nicht zahlen. Bibi und Margie, Cecilies Tochter, schmieden einen Plan, wie sie das nötige Geld zusammensparen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Altersempfehlung: ab 6