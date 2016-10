Junior 12:45 bis 13:10 Trickserie Flipper & Lopaka Tucki Yacki GB, AUS 1999 Stereo Merken An Bord des Piratenschiffs sind die Nahrungsmittel aufgebraucht. Da es nichts mehr zu essen gibt, will Käpt'n Krabbe auf Iloka Lebensmittel rauben. Doch der Raubzug endet unerwartet schnell. Krabbe schlägt alle Warnungen in den Wind und isst heimlich von der Tucki Yacki-Fraucht. Die Folgen sind grausam: Er bekommt einen Gesichtsausschlag, und seine Persönlichkeit verwandelt sich - er wird wild und will immer mehr von diesen Früchten essen. Eine große Rettungsaktion wird gestartet, weil Krabbe bis zum Sonnenaufgang ein Gegenmittel bekommen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flipper & Lopaka Regie: Yoram Gross Drehbuch: Ray Harding, Michael Maurer, Paul Lacy, David Witt, John Palmer, Athol Henry Musik: Guy Gross