Sky Emotion 05:25 bis 07:00 Komödie Das grenzt an Liebe USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Immobilienmakler Oren Little (Michael Douglas) lässt seinen miesen Charakter ganz ungeniert an seinen Nachbarn aus. Davon einigermaßen verschont bleibt nur die attraktive Sängerin Leah (Diane Keaton), die Oren zu erobern versucht. Freilich ohne großen Erfolg. Das Blatt wendet sich, als er sich um seine 9-jährige Enkeltochter kümmern soll - und in seiner Überforderung Leah um Hilfe bittet. - Hinreißende Romantikkomödie mit zwei wunderbaren Altstars: Michael Douglas und Diane Keaton als streitlustiges Nachbarspaar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Douglas (Oren Little) Diane Keaton (Leah) Sterling Jerins (Sarah) Rob Reiner (Artie) Yaya DaCosta (Kennedy) Frances Sternhagen (Claire) Paloma Guzmán (Selena) Originaltitel: And So It Goes Regie: Rob Reiner Drehbuch: Mark Andrus Kamera: Reed Morano Musik: Marc Shaiman

